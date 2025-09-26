Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

Міністри оборони України та Бельгії Денис Шмигаль та Тео Франкен обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК, зокрема запуск українських виробництв на території Бельгії, а також шляхи фінансування оборони України.

“Обговорили перспективи реалізації спільних проєктів у сфері ОПК та створення спільних підприємств. Ми вже маємо домовленості, які дозволять локалізувати виробництво боєприпасів в Україні. Водночас ми відкриті до розвитку ініціативи Build with Ukraine і запуску українських виробництв на території Бельгії”, - написав Шмигаль у телеграм-каналі у п’ятницю.

Міністр зазначив, що окреслив перед бельгійським колегою пріоритети України: “Перш за все – посилення систем ППО для захисту від російських атак”. “Детально обговорили шляхи фінансування оборони України. Використання заморожених російських активів може надати додаткові ресурси”, - додав він.

“Наголосив також на необхідності розвитку виробничих потужностей у Європі. Україна зі свого боку готова робити свій внесок у посилення безпеки на європейському континенті”, - написав Шмигаль.

“Щиро вдячний Бельгії за послідовну та сильну підтримку”, - додав міністр оборони.