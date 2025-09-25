Інтерфакс-Україна
Події
21:02 25.09.2025

Ексзамглави Мінекоенерго Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств "Нафтогазу"

Ексзамглави Міністерства енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин призначений директором з міжнародних відносин та розвитку партнерств  НАК "Нафтогаз України".

Про це у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі компанії.

Олексій Рябчин у 2019-2020 рр. обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля, після цього працював радником голови правління "Нафтогазу", який тоді очолював Юрій Вітренко, з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС.

Рябчин також був радником віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Як повідомлялося, протягом останніх кількох місяців в Групі "Нафтогаз" відбулася низка кадрових змін.

Зокрема, у липні колишній комерційний директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Федоренко призначений комерційним директором Групи "Нафтогаз".

17 червня Наглядова рада НАК призначила двох нових членів правління – Оксану Волинець та Олену Артазей. Волинець очолила напрям правових та регуляторних питань. До цього керувала відповідними підрозділами у групі "Континіум" та ПАТ "Укрнафта". Артазей відповідає за HR-напрям, має понад 10 років досвіду управління персоналом у приватному та державному секторах, зокрема в компанії WOG, Фонді держмайна та "Укрнафті".

Очільником з інтегрованих комунікацій групи "Нафтогаз" призначено Олександра Шевельова, який обіймав керівні посади в ОККО, ДТЕК та відповідав за управління репутацією.

Директором з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання групи "Нафтогаз" призначено Надію Бігун, яка обіймала управлінські посади в "Прозорро", "Укрпошті", ДП "Медичні закупівлі України" та "Укроборонпромі".

Також у червні було призначено Тараса Пасажко директором зі стратегії та розвитку бізнесу "Нафтогаз України". З 17 вересня він увійшов до складу правління компанії.

