Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

Фото: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) у ніч проти 25 вересня вразили три газорозподільчі станції на тимчасово-окупованій території Луганської області - ГРС "Щастя", ГРС "Северодонецьк" та ГРС "Новопсков", повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

"Вояж у ніч на 25 вересня 2025 року здійснили Птахи 14 полку Сил безпілотних систем", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"ГРС "Щастя" (Луганська обл., ТОТ України) - основне джерело газу для Луганської ТЕС. Луганська ТЕС перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі; ГРС "Северодонецьк" (Сіверськодонецьк, Луганська обл., ТОТ України) - критично важлива для хімічної промисловості, постачання газу на Северодонецький "Азот", і не тільки; ГРС Новопсков (Луганська обл., ТОТ України)", - перерахував він об'єкти газової інфраструктури, додавши до допису фото моментів їх ураження.

Крім цього Мадяр натякнув на відповідні події у Краснодарському краї РФ. "Це не все, ночі, що минула. Да, кранодарськокрайці, чи як вас там? Далі буде…", - написав Мадяр.