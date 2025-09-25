Вторгнення безпілотників РФ обговорюватиметься під час зустрічі "Стіни дронів" та на неформальному саміті ЄС – ЗМІ

Нещодавні вторгнення дронів будуть “докладно” обговорені президентом Європейської комісії та главами держав на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені наступного тижня, пише британська The Guardian з посиланням на заступника головного речника ЄС Олофа Гілла.

Речник ЄС з питань оборони Томас Регнієр додав, що це питання також буде обговорено під час першої зустрічі щодо так званої “Стіни дронів”, яка відбудеться у п’ятницю під головуванням комісара ЄС з питань оборони Андрюса Кубілюса за участю семи країн-членів ЄС, що знаходяться на передовій, а також Данії, Словаччини та України. Представники НАТО “на технічному рівні” також мають взяти участь у завтрашньому засіданні щодо ініціативи ЄС “дрон-стіна”, підтвердив речник ЄС.

Як повідомляється, дискусії будуть зосереджені на тому, що “ми повинні зробити, щоб виявити ці дрони”, оскільки “це не дуже просто”, а потім на тому, як “боротися” з ними.

Раніше повідомлялось, ЄС може значно поліпшити можливості з виявлення та знищення безпілотних літальних апаратів протягом року, проте створення повноцінної інфраструктурної мережі займе більше часу, вважає член Європейської комісії, відповідальний за оборону і космос Андрюс Кубілюс.