Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами в Копенгаґені в четвер, 2 жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Очікується, що Зеленський звернеться до європейської політичної спільноти, а також проведе прес-конференцію з Фредеріксен, повідомив уряд Данії. В Копенгаґені зберуться близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Європейського Союзу, повідомляє видання.

Як відомо, Данія зараз є головуючою країною в ЄС.

Копенгаґен 1 жовтня прийняв неформальний саміт Європейської ради, на порядок денний якого було винесено два основні питання: посилення спільної оборони Європи та підтримка України. Відкриваючи зустріч, Фредеріксен назвала війну РФ проти України загрозою для всієї Європи та заявила про підтримку пропозиції Європейської комісії щодо репараційних кредитів Україні, які будуть базуватися на іммобілізованих російських активах.

У Копенгаґені 2 жовтня пройде сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке збере в глав держав і урядів 47 країн Європи. Співголови цієї зустрічі Фредеріксен і голова Європейської ради Антоніу Кошта у листі-запрошенні учасникам засідання повідомили, що їм доведеться обговорити "шляхи зміцнення України, загальну ситуацію з безпекою в Європі та те, як зробити нашу Європу сильнішою та безпечнішою в геополітичній ситуації, що склалася".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте візьме участь у засіданні Європейської політичної спільноти у Bella Centre в столиці Данії.

ЄС також працює над новим пакетом санкцій, який передбачає заборону російського зрідженого природного газу до 2027 року та запровадження додаткових обмежень на енергетичний та фінансовий сектори Москви.