"Антидронова стіна" ЄС може бути вибудувана за рік - Єврокомісія

У Єврокомісії (ЄК) є впевненість у можливості створити в ЄС систему протидії ворожим БПЛА протягом року, заявив офіційний представник ЄК Тома Реньє.

"Термін в один рік - це реалістичний термін. Тепер ми працюватимемо з державами-членами, щоб до цього дійти", - сказав він на брифінгу в Брюсселі в понеділок, коментуючи підсумки наради низки країн ЄС та України, яка відбулася 26 вересня і була присвячена висунутій головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн 10 вересня у Європарламенті ініціативі "збудувати стіну проти безпілотників".

За словами Реньє, на нараді відбувся продуктивний обмін думками, і її учасники дізналися багато від української сторони щодо боротьби проти безпілотників. У заході взяв участь представник НАТО, і співпраця ЄК з альянсом щодо цієї проблеми на цьому не закінчиться.

"У продовження (наради - ІФ-У) тепер належить обговорити це з іншими державами-членами. Це відбудеться в жовтні в рамках Європейської ради. Ідея в тому, щоб швидко визначитися, якою мірою ми можемо просунутися", - повідомив представник ЄК.

На запитання, чи передбачає проєкт знищення всіх дронів, що прилітають, Реньє відповів, що вважає за краще в цьому проявити обережність. "Це державам-членам вирішувати, це в їхній національній компетенції. З нашого боку, ми їм полегшуємо завдання, через забезпечення синергії між ними, щоб мати впевненість у створенні "стіни", що захищає нас від вторгнення дронів", - пояснив він.

Водночас Реньє підтвердив, що "антидронова стіна" має подвійну функцію: виявлення дронів і реакція на їхні прильоти.