Інтерфакс-Україна
Події
12:56 25.09.2025

Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях – Зеленський

Фото: https://president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не припинить війну, то чиновники, які працюють у Кремлі, повинні переконатися, що вони знають, де знаходиться найближче бомбосховище. Про це він сказав в інтерв’ю Axios.

Зеленський заявив, що має пряму підтримку президента США Дональда Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура та заводи з виробництва зброї, і додав, що якщо Україна отримає додаткову далекобійну зброю від США, "ми її використаємо".

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти по енергетиці", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Трамп сказав те ж саме про заводи з виробництва безпілотників або ракетні майданчики, хоча вони добре захищені.

Він також уточнив, що Україна не бомбитиме цивільне населення, бо "ми не терористи". Але він припустив, що центри російської влади, такі як Кремль, були в центрі уваги.

"Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, їм це знадобиться в будь-якому випадку. Вони повинні знати, що ми в Україні, кожного дня, будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми відповімо їм", - сказав Зеленський про кремлівських чиновників.

Він розповів, що під час зустрічі у вівторок він звернувся до Трампа з одним конкретним проханням - про нову систему озброєнь, яка, за його словами, змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський сказав, що назве цю систему, коли камери будуть вимкнені, додавши, що Трамп сказав йому про це: "Ми будемо працювати над цим".

Він зазначив, що Україна вже має безпілотники, які можуть наносити удари вглиб Росії, але він також сказав, що є додаткова система озброєння, яку він хоче, щоб прискорити закінчення війни.

"Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і заговорив", - резюмував він.

Теги: #війна #зеленський

