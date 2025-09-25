Інтерфакс-Україна
12:33 25.09.2025

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

У п’ятницю, 26 вересня, в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, в більшості районів північної частини і в повітрі заморозки 0-3°, температура вдень 12-17° тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.

В Києві без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень близько 15° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського в Києві 26 вересня найвища температура вдень була 31,7° в 1927 р., найнижча вночі 0,1° тепла в 1882 р.

У суботу, 27 вересня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни та Закарпатті 4-9° тепла; вдень в Україні 12-17°.

В Києві у суботу без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 15°.

