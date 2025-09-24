Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України у війні з Росією та перспективи членства країни в Європейському Союзі.

"Розповів про ситуацію на фронті й у мирному процесі. Росія й далі відкидає мирні ініціативи, робить усе, щоб затягнути війну. Прем’єр-міністр наголосив на важливості збереження єдності Європи та США, продовження роботи в межах коаліції охочих для наближення миру. Ціную таку позицію", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі також обговорювали перемовини щодо членства України в Європейському Союзі: "Очікуємо на одночасне відкриття першого переговорного кластера найближчим часом разом із Молдовою. Вдячний прем'єр-міністру за готовність продовжувати політичну підтримку".

В свою чергу, Санчес заявив про готовність Іспанії підтримувати Україну, наголосивши на важливості дотримання міжнародного права.

"Шановний президент Зеленський, було приємно знову бачити вас в ООН. Запевняю вас у моїй підтримці. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: міжнародне право має переважати", — зазначив він у дописі в соцмережі Х.

