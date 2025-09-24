Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Росія намагається насильницьки та систематично стерти українську ідентичність у тимчасово окупованому Криму, за серйозні порушення прав людини винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, заявив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схофф.

"Спроба Росії насильницьки та систематично стерти українську ідентичність у Криму передбачає знищення історичної спадщини, порушення прав людини, а також спустошення свободи та демократії. Вкрай важливо, щоб відповідальні за такі серйозні порушення прав людини були притягнуті до відповідальності", - сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Схофф наголосив, що саме тому Нідерланди "використовують кожну можливість, щоб підкреслити важливість відновлення прав людини, верховенства права та демократії для народу Криму та всіх українців, які живуть під російською окупацією".

Прем’єр закликав зробити все можливе, щоб переконатися, що агресія РФ ніколи не буде винагороджена.

"І мене вражають усі ті хоробрі українські чоловіки та жінки, які невпинно борються за те, щоб це сталося", - додав він.

Схофф запевнив, що Нідерланди прагнуть підтримувати Україну до досягнення сталого, справедливого та тривалого миру.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.