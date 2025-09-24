Інтерфакс-Україна
Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Литва ніколи не визнає окупацію та анексію Росією Криму, Севастополя чи будь-якої іншої української території, а суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів заявив литовський президент Ґітанас Науседа.

"Литва ніколи не визнає окупацію та анексію Росією Криму, Севастополя чи будь-якої іншої української території. Для нас суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України не є предметом переговорів. Підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй захищати основні принципи Статуту ООН. І нас не змусять замовкнути", -сказав він під час 5-го саміту міжнародної Кримської платформи, який вперше відбувається у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Науседа наголосив, що Литва закликає до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України в Криму, журналістів, правозахисників та активістів.

"Тим часом ми спостерігаємо безрозсудну поведінку Росії. Оскільки вона продовжує відхиляти пропозиції щодо припинення вогню, міста та люди України обстрілюються безпілотниками та ракетами. Всеохопне припинення вогню має передувати будь-яким змістовним переговорам", - зазначив президент.

Він наголосив, що зараз не час говорити про послаблення санкцій проти РФ.

Також Науседа підкреслив, що слабка міжнародна реакція на окупацію та незаконну анексію Криму в 2014 році дозволила Росії розпочати повномасштабну війну в 2022 році.

"Ми не повинні втомлюватися підтримувати Україну. Ми будемо стояти з Україною до її остаточної перемоги", - сказав він.

Як повідомляла раніше пресслужба Міністерства закордонних справ України, учасники саміту обговорять конкретні кроки для відновлення територіальної цілісності України та досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН і норм міжнародного права.

Цьогоріч особлива увага буде приділена ролі Генеральної Асамблеї ООН у захисті суверенітету та територіальної цілісності держав, ухваленим нею резолюціям щодо протидії російській агресії, а також значенню цих документів для запобігання новим актам агресії у світі.

Окремо обговорюватимуться виклики безпеці у Чорноморському та Азовському регіонах, ситуація з правами людини в окупованому Криму та міжнародні зусилля для його деокупації.

Кримська платформа, ініційована президентом України у 2021 році, є стійким міжнародним механізмом, що консолідує уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство. Її діяльність спрямована на координацію глобальної відповіді на російську агресію, посилення міжнародного тиску на Кремль та просування процесу деокупації Криму.

Теги: #литва #крим

