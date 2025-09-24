Інтерфакс-Україна
Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик Трампа вжити "значущих кроків для припинення війни" між РФ та Україною

Рубіо на зустрічі з Лавровим повторив заклик Трампа вжити "значущих кроків для припинення війни" між РФ та Україною

Державний секретар США Марко Рубіо на полях Генеральної Асамблеї ООН у середу зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив перший заступник речника Держдепу Томмі Пігот.

"Секретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність Москви вжити значущих кроків для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною", - йдеться у заяві, опублікованій на сайті департаменту.

 

Теги: #сша #рубіо #рф

