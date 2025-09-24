Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Фото: Unsplash

Температура знизиться вночі до 1-6° тепла у четвер, 25 вересня, у північних та більшості західних областей, на Закарпатті до 10° (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 11-16° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території вночі 6-11°, на узбережжі морів до 13°, вдень 14-19°.

У південно-західній частині та на сході країни місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 25 вересня без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 вересня найвища температура вдень була 29,1 в 2015р., найнижча вночі -2,5 в 1902р.

У п’ятницю, 26 вересня, без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У Києві 26 вересня сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.