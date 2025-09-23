Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення. Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії", - сказав Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН у вівторок.

Він додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.

Зеленський повідомив, що також обговорив з президентом США "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють.

"Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру", - зазначив він.

За його словами, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції охочих", а також обговорював з Трампом і іншими лідерами спільну систему захисту повітряного простору.

"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі", - наголосив Зеленський.