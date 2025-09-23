Інтерфакс-Україна
Події
23:28 23.09.2025

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

2 хв читати

Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення. Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії", - сказав Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН у вівторок.

Він додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.

Зеленський повідомив, що також обговорив з президентом США "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють.

"Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру", - зазначив він.

За його словами, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції охочих", а також обговорював з Трампом і іншими лідерами спільну систему захисту повітряного простору.

"Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі", - наголосив Зеленський.

Теги: #рф #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:06 24.09.2025
Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

23:46 23.09.2025
Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

Генсек ООН: 14 тис. цивільних загинули в Україні, в останні місяці зросла кількість жертв

23:30 23.09.2025
Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

Генсек ООН: прогрес у досягненні припинення вогню в Україні залишається болісно повільним та не можна втрачати нинішній дипломатичний імпульс

23:18 23.09.2025
Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

Україна, ЄС та ще 36 країн спільно закликали РФ припинити вбивства та розпочати змістовні переговори - заява

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

22:48 23.09.2025
Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну – Зеленський

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

22:33 23.09.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

21:41 23.09.2025
Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

ВАЖЛИВЕ

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

ОСТАННЄ

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Рубіо: якщо не буде шляху до миру в Україні в короткостроковій перспективі, США вживатимуть необхідних заходів як ціну за агресію

Рубіо: США залишаються відданими мирному врегулюванню в Україні, але у випадку відсутності інтересу до цього - зважують і інші варіанти

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

НАТО не збиватиме російські літаки, заявив Рубіо

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА