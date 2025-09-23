Інтерфакс-Україна
23:17 23.09.2025

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Всі ми розуміємо, що президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення цієї війни. Як вони виглядають? Ми розуміємо, ми не знаємо всіх деталей підтримки на сьогодні", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас, він зауважив, що Україна та США будуть працювати над деякими видами дронів і зброї, та над тим, що потрібно для гарантій безпеки.

"…наша команда буде працювати над цим. Також добре, що не через місяць, не через два місяці, не через три місяці, а добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця", - додав Зеленський.

