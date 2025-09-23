Трамп критикує ООН за пасивність у врегулюванні конфліктів у світі

Фото: Суспільне мовлення

Президент США Дональд Трамп вважає, що ООН не докладає достатньо зусиль для розв’язання міжнародних конфліктів.

"Я поклав край сімом війнам. Погано, що мені довелося займатися цим замість ООН. Сумно, що ООН не спробувала допомогти у розв’язанні жодного із цих конфліктів", - заявив він, виступаючи у вівторок на Генасамблеї ООН.

Трамп додав, що не отримав від ООН жодного дзвінка з пропозицією допомогти у врегулюванні того чи того міжнародного конфлікту.

Президент США розповів, що раніше у вівторок у штаб-квартирі ООН зупинився ескалатор, коли він ним піднімався. Крім того, на початку його виступу на ГА ООН зламався телесуфлер. "Можу сказати, що той, хто відповідає за роботу телесуфлера, тепер зіткнеться з великими проблемами", - сказав Трамп.

"Це все, що я отримав від ООН: ескалатор, який зупинився під час руху нагору, і несправний телесуфлер", - додав він.

Водночас, за словами Трампа, ООН має величезний потенціал, який не використовується.

"Порожні слова не вирішують війн. Єдине, що зупиняє війни, - це дії", - наголосив президент США.

Трамп зазначив, що йому важливо домогтися миру на планеті, а не отримати Нобелівську премію миру, яку, за його словами, багато хто пророкує йому. "Мене хвилює не отримання нагород, а порятунок життів", - запевнив американський лідер.