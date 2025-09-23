Інтерфакс-Україна
Події
18:36 23.09.2025

"Епіцентр" має 15 МВт СЕС і до кінця 2030 р. планує збільшити потужності до 108 МВт – керівниця проєктів

Група компаній "Епіцентр" планує до кінця 2030 року збільшити потужності власної сонячної генерації з 15 МВт до 108 МВт і планує інвестиції на реалізацію такого проєкту обсягом $44 млн, повідомила керівник проєктів влаштування СЕС компанії Вікторія Кудієвська.

"Хочемо зробити 108 МВт. Наразі маємо 9 СЕС в цілому на 15 МВт, побудованих за два роки. Зараз в роботі до кінця першого кварталу 2026 року ще 30 МВт. Всього до 2030 року плануємо встановити 93 МВт, на що потребуємо інвестицій в $44 млн", – сказала Кудієвська під час X Business&Legal Energy Forum, який проходив у Києві у вівторок.

Вона уточнила, що компанія з урахуванням умов війни насамперед реалізує проєкти за програмою центр-захід, але до 2030 року розраховує запустити їх на півдні-сході. За її словами, кожен новий об’єкт "Епіцентра" уже будується з сонячними панелями. Кудієвська додала, що компанія зараз має намір відновити логістичний центр в Калинівці Київської області, кілька днів тому зруйнований російськими агресорами, а також має важливий проєкт в Хмельницькій області – індустріальний парк "Городок", де буде наземна СЕС на 30 МВт.

Керівник проєктів влаштування СЕС пояснила, що "Епіцентр" будує генерацію під власне споживання, оскільки має "досвід з гірчинкою" роботи активним споживачем, зокрема, через обмеження продажу надлишків у 50% власного споживання.

Зі свого боку заступник голови енергокомітету Верховної ради Андрій Жупанин повідомив, що на боці споживача вже запущено 2 ГВт генерації.

На боці споживача встановлено 2 ГВт генерації. Якщо врахувати інформацію міністра енергетики Світлани Гринчук, до на зиму має бути запущено 17,6 ГВт, то це доволі велика цифра. І це переважно сонячна генерація, бо це найпростіше для встановлення і найбільш зрозуміле з точки зору інвестицій технологія, зазначив він.

За словами Жупаніна, із запуском "ДТЕК" системи накопичення енергії в 200 МВт в енергосистемі вже працюватиме 320 МВт таких об’єктів (свої СНЕ раніше анонсували компанії ОККО та KNESS).

Як повідомлялося, 11 вересня, міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україна до початку осінньо-зимового періоду 2025/2026 років має підготувати 17,6 ГВт доступної потужності. Вона також долала, що в цьому році компаніями вже введено 194,11 МВт нових потужностей розподіленої генерації і до кінця року планується ще 383,54 МВт.

Наприкінці серпня під час звіту в енергокомітеті Верховної Ради голова НКРЕКП Юрій Власенко представив презентацію, згідно з якою до мереж обленерго було підключено 17,4 МВт СНЕ.

16 вересня внаслідок атаки дронів постраждав логістичний центр "Епіцентр" на Київщині, загальна сума збитків групи компаній, спричинених військовою агресією, вже перевищила $1 млрд.

"ДТЕК" разом із американською компанією Fluence побудував 200 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), що на сьогодні є найбільшим таким комплексом в Україні. 140 МВт з них будуть працювати за контрактом з НЕК "Укренерго" на 5 років і надаватимуть оператору допоміжні послуги.

Теги: #епіцентр #вікторія_кудієвська

