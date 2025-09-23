Інтерфакс-Україна
Події
17:58 23.09.2025

Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження


Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження
Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувач Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО Крістофер Донах’ю обговорили продовження співпраці з американськими партнерами, головне - засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження.

"Провів чергову розмову у форматі відеоконференцзв’язку з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці – командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донах’ю. Розповів про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною", - написав Сирський у телеграм-каналі у вівторок.

Головнокомандувач ЗСУ розповів американському колезі, що "незважаючи на кількісно переважаючі сили ворога та високу концентрацію його вогневих засобів на окремих ділянках фронту, йому не вдається переломити ситуацію на свою користь. Умілі маневрені та контратакувальні дії українських підрозділів зірвали наступальні плани росіян у весняно-літній кампанії".

Сирський констатував, що російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення.

"Щоб захистити наших людей, наші підприємства і території, Україні потрібно більше дієвих засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших сучасних систем озброєнь. Працюємо над продовженням співпраці з американськими партнерами для підтримки спроможностей Сил оборони України в інтересах безпеки всього євроатлантичного простору. Засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження - наш головний пріоритет", - наголосив Сирський.

"Ще раз щиро подякував генералу Крістоферу Донах’ю, уряду й народу США за стійку підтримку України та військову допомогу, зокрема за заплановані до передачі озброєння, військову техніку і боєприпаси в рамках пакетів PURL ("Список пріоритетних потреб України") на вересень-жовтень 2025 року", - написав Сирський.

