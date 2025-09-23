Інтерфакс-Україна
17:12 23.09.2025

В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

Кількість поранених через атаку ворожих ударних безпілотників на Запоріжжя зросла до 12 осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"5 ударів "шахедами" по Запоріжжю нанесли росіяни. Станом на зараз 12 людей звернулись за допомогою лікарів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок вдень.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого та сімох поранених.

Як повідомлялося, російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю у вівторок, пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.

