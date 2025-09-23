Інтерфакс-Україна
Події
15:45 23.09.2025

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

1 хв читати

Кількість поранених через ворожий обстріл у Запоріжжі зросла до семи осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Збільшилась кількість поранених після ворожого удару по Запоріжжю. Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого та двох поранених.

Як повідомлялося, російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю у вівторок, було пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.

Теги: #запоріжжя #федоров #постраждалі #атака_рф

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

ОСТАННЄ

За незаконні порубки судитимуть трьох колишніх очільників військового лісгоспу на Дніпропетровщині – ДБР

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Суттєвих правопорушень на святкуванні Рош га-Шана в Умані не зафіксовано - поліція

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Комітет нацбезпеки підтримав закон про будівництво фортифікацій силами ДССТ — нардеп

Контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, засуджений на 15 років - СБУ

Кабмін подав до Ради законопроєкт про скринінг прямих іноземних інвестицій

Білецький виступив проти посилення покарання для СЗЧ: Ми просто перекриємо людям шлях назад

Оприлюднена концепція Містобудівного кодексу України

