Кількість постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя збільшилась до семи людей

Кількість поранених через ворожий обстріл у Запоріжжі зросла до семи осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Збільшилась кількість поранених після ворожого удару по Запоріжжю. Наразі медики повідомляють про 7 постраждалих", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, троє людей отримали допомогу від лікарів на місці та від госпіталізації відмовились.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого та двох поранених.

Як повідомлялося, російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю у вівторок, було пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.