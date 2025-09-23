15:16 23.09.2025
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю, наразі відомо про двох поранених - влада
Російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю, пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Попередньо, пʼять ударів по Запоріжжю. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - написа він у телеграм-каналі у вівторок.
Попередньо, двоє людей отримали поранення.