15:16 23.09.2025

Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю, наразі відомо про двох поранених - влада

Російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю, пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби, є постраждалі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Попередньо, пʼять ударів по Запоріжжю. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим", - написа він у телеграм-каналі у вівторок.

Попередньо, двоє людей отримали поранення.

