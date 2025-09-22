Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

74 особи затримані правоохоронцями Молдови в результаті проведених у понеділок обшуків, повідомляє портал NewsMaker.md.

"У Молдові в результаті обшуків 22 вересня затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями", - йдеться в повідомленні NewsMaker.md.

На прес-конференції очільник Прокуратури боротьби з організованою злочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень розпочалося ще в липні 2025 року. За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Зокрема, їх навчали у Сербії поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували, за словами прокурора, близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Громадян Молдови, за його словами, "переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але, коли вони опинилися там, їх втягнули у підготовку до заворушень".

"Їх навчали зокрема тому, як діяти у разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності", - зазначив Чернеуцяну.

"Внаслідок обшуків вилучено зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років ув'язнення", - пише NewsMaker.md.

Джерело: https://newsmaker.md/ru/moldavan-gotovili-v-serbii-k-besporyadkam-na-vyborah-v-moldove-zaderjali-74-cheloveka