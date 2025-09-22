Інтерфакс-Україна
Події
22:00 22.09.2025

Поліція Молдови затримала 74 осіб, підозрюваних у підготовці масових заворушень на парламентських виборах – ЗМІ

2 хв читати

74 особи затримані правоохоронцями Молдови в результаті проведених у понеділок обшуків, повідомляє портал NewsMaker.md.

"У Молдові в результаті обшуків 22 вересня затримали 74 особи, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня. Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдавськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями", - йдеться в повідомленні NewsMaker.md.

На прес-конференції очільник Прокуратури боротьби з організованою злочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень розпочалося ще в липні 2025 року. За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі у навчаннях, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Зокрема, їх навчали у Сербії поводженню з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували, за словами прокурора, близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Громадян Молдови, за його словами, "переконали поїхати до Сербії на навчання під приводом паломництва, але, коли вони опинилися там, їх втягнули у підготовку до заворушень".

"Їх навчали зокрема тому, як діяти у разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності", - зазначив Чернеуцяну.

"Внаслідок обшуків вилучено зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років ув'язнення", - пише NewsMaker.md.

Джерело: https://newsmaker.md/ru/moldavan-gotovili-v-serbii-k-besporyadkam-na-vyborah-v-moldove-zaderjali-74-cheloveka

Теги: #провокатори #вибори #затримання #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

08:42 21.09.2025
Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

10:27 19.09.2025
СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

СБУ затримала чотирьох мешканців Донеччини та Дніпропетровщини за передачу окупантам даних про систему оборони

09:53 19.09.2025
На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

На Дніпропетровщині екскомандир в/ч разом із цивільними організовував втечі військовослужбовців за кордон – ДБР

14:02 18.09.2025
У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

05:16 18.09.2025
Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

18:08 17.09.2025
Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

16:57 17.09.2025
На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

15:03 17.09.2025
Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

14:38 17.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

ВАЖЛИВЕ

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

ОСТАННЄ

Франція офіційно визнала Палестинську державу

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

МЗС України привітало єврейські громади зі святом Рош га-Шана

Міністр фінансів Марченко очолив оновлену розширену та посилену робочу групу щодо переговорів з МВФ

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім анонсував зустріч Трампа та Зеленського

Шмигаль обговорив із двопартійною делегацією Конгресу США механізм PURL та дронову угоду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА