Інтерфакс-Україна
Події
19:24 22.09.2025

Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

1 хв читати
Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Влад обговорили спільну протидію російським безпілотникам, що перетинають українсько-румунський кордон.

"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом. Розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗС України. Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", - йдеться у повідомленні Сирського у Телеграмі.

Головком ЗСУ подякував керівництво Румунії та всьому румунському народу за "стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України".

 

Теги: #румунія #співпраця #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 22.09.2025
Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

Українська Coal Energy оновила стратегію розвитку на 2025-2027 рр. та додала до неї Румунію

10:50 22.09.2025
У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

20:57 19.09.2025
Стефанішина обговорила з Келлогом українсько-американські ініціативи, зокрема угоду про дрони

Стефанішина обговорила з Келлогом українсько-американські ініціативи, зокрема угоду про дрони

20:15 19.09.2025
Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

07:49 19.09.2025
Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

13:34 18.09.2025
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

10:44 18.09.2025
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

11:36 17.09.2025
Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

Введення санкцій проти румунського порту Констанца може призвести до подорожчання палива – директор "А-95"

12:55 16.09.2025
Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

Міноборони вперше на запит військових закупило квадроцикли, вони надійдуть до війська до кінця року

11:49 16.09.2025
В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

В Україні за підтримки Кореї буде створено навчальний центр операторів важкої техніки — Олексій Кулеба

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Ще двох українських підлітків вдалося врятувати з окупації – Єрмак

Україна запропонувала ВПП ООН долучити до програми Grain from Ukraine більше африканських країн

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Дві людини постраждали через ракетну атаку РФ на Дніпропетровщині – ОВА

Сибіга запропонував Оману відігравати роль у мирному процесі та запросив оманського колегу відвідати Україну

Італія надасть грант на реконструкцію зрошувальних систем Одеської області

Кібератака на аеропорти ЄС показала важливість впровадження єдиного законодавства про кібербезпеку - ЄК

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії військові кораблі ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА