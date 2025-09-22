Сирський обговорив із очільником румунського Штабу оборони протидію російським БпЛА

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Влад обговорили спільну протидію російським безпілотникам, що перетинають українсько-румунський кордон.

"Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом. Розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗС України. Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", - йдеться у повідомленні Сирського у Телеграмі.

Головком ЗСУ подякував керівництво Румунії та всьому румунському народу за "стійку політичну підтримку України та військову допомогу нашій державі, тривалу співпрацю в інтересах оборони України".