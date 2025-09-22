Зеленський пропонує Раді направити до Туреччини та Великої Британії військові кораблі ВМС ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у законопроєкті "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" пропонує відправити до Туреччини корвет "Гетьман Іван Мазепа", а п’ять протимінних кораблів Військово-Морських сил ЗСУ - у Велику Британію.

Згідно з текстом указу, який було опубліковано на сайті Верховної Ради, пропонується направити на строк до припинення або скасування воєнного стану корвет ВМС ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" до Туреччини у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

Також пропонується направити до Великої Британії протимінний корабель "Черкаси" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців.

Окрім того, пропонується направити управління 1 дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 20 військовослужбовців.

Зазначається, що підрозділи ВМС ЗСУ під час перебування на території інших держав підпорядковуються Командуванню Військово-морських сил України.

Утримання підрозділів під час їхнього перебування в інших державах має забезпечити Кабінет міністрів України.

Згідно з фінансово-економічним обгрунтуванням до законопроєкту, прогнозується, що у 2025 році сума витрат на утримання військових кораблів за кордоном становитиме 135 433,9 тис. грн., у 2026 - 2028 рр. (у разі подовження воєнного стану) - 203 150,9 тис. грн.

Як повідомлялося, законопроєкт про схвалення указу президента "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" зареєстровано у Верховній Раді.

За даними сайту українського парламенту президентський законопроєкт (№14059) надійшов до Верховної Ради 22 вересня. Президент України Володимир Зеленський визнав законопроєкт невідкладним.