17:54 22.09.2025

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт з використання заморожених російських активів на підтримку України

У Сенаті США зареєстровано двопартійний законопроєкт (REPO Implementation Act of 2025), що передбачає використання заморожених російських активів на підтримку України, повідомляє Sky News.

"До Сенату США внесено новий двопартійний законопроект, спрямований на заморожені суверенні активи Росії. Закон про впровадження РЕПО 2025 року, запропонований Шелдоном Вайтхаусом, демократом і членом Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, та республіканцем Джимом Рішем, головою Комітету Сенату з міжнародних відносин, передбачає переведення $5 млрд (3,7 млрд фунтів стерлінгів) суверенних коштів Москви, що зберігаються в США, на рахунок з нарахуванням відсотків", - йдеться у повідомленні видання у понеділок.

Зазначається, що після цього щонайменше $250 млн (185 мільйонів фунтів стерлінгів) кожні 90 днів перенаправлятимуться на потреби України. Автори законопроекту стверджують, що він дозволить уникнути додаткових витрат для американських платників податків, водночас змусивши Росію фінансувати оборону та відбудову України.

Вайтхаус і Ріш також закликали країни-союзники перепрофілювати 5% заморожених активів – близько 11 мільярдів фунтів стерлінгів на квартал – з 222 мільярдів фунтів стерлінгів, які Росія залишила за кордоном.

"Володимир Путін та його корумпований режим повинні продовжувати розплачуватися за жорстоке вторгнення до їхнього мирного сусіда", – заявив Вайтхаус. "Заморожені суверенні активи Росії є найбільш підходящою ціллю для надання Україні підтримки, необхідної їй для захисту та самовідбудови".

"REPO 2.0 заохочуватиме адміністрацію Трампа та наших союзників по G7 почати вилучати заморожені російські активи та розподіляти їх Україні за встановленим графіком, щоб посилити економічний тиск на Путіна", - додав він.

