Інтерфакс-Україна
Події
14:54 22.09.2025

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

1 хв читати
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Кабінет міністрів України виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківської області, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Виділили 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини на засіданні уряду. Кошти з резервного фонду держбюджету скеровуємо для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", - написала вона в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в понеділок.

Як зазначила Свириденко, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тис. жителів Харківщини. 

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки", - додала прем'єр.

Теги: #фінансування #енергообєкти #кабмін #свириденко #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:44 22.09.2025
Росіяни поранили літнього жителя Купʼянська – прокуратура

Росіяни поранили літнього жителя Купʼянська – прокуратура

09:14 22.09.2025
На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

18:56 21.09.2025
Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

17:58 21.09.2025
ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

ЄБРР надає гарантію Райффайзен Банку для нових кредитів на EUR200 млн

19:41 20.09.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

10:24 19.09.2025
Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

Під час підготовки накладання санкцій на Порошенка була пройдена вся необхідна процедура - Свириденко

20:30 18.09.2025
Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

12:34 18.09.2025
Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

01:40 18.09.2025
Свириденко: цінуємо залученість ЄС до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва

Свириденко: цінуємо залученість ЄС до підтримки та фінансування українського оборонного виробництва

21:31 17.09.2025
У ДТП на Харківщині дві людини загинули, одна постраждала

У ДТП на Харківщині дві людини загинули, одна постраждала

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Кабмін врегулював передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів нацспротиву та для викладання "Захисту України"

Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

МКЧХ: доступ до місць утримання полонених не ідеальний з жодної зі сторін

Голова КМВА ініціює щоденне перекриття Хрещатика в Києві о 9:00 на час хвилини мовчання

Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

Безпекова ситуація в Умані на святкуванні Рош га-Шана контрольована, грубих порушень правопорядку наразі немає - поліція

УІК: фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку - заповнення прогалин на європейській культурній мапі

Кожен дев'ятий українець хоче виїхати за кордон на постійно, серед молоді майже кожен п'ятий – опитування Rating

Понад 14 тис. пар скористалися послугою "Шлюб онлайн" за рік її існування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА