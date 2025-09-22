Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Кабінет міністрів України виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківської області, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Виділили 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини на засіданні уряду. Кошти з резервного фонду держбюджету скеровуємо для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", - написала вона в телеграм-каналі за підсумками засідання уряду в понеділок.

Як зазначила Свириденко, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тис. жителів Харківщини.

"Наше завдання — зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки", - додала прем'єр.