13:19 22.09.2025

Понад 80% українців донатили на ЗСУ цьогоріч - опитування Rating

Абсолютна більшість українців (83%) заявляють, що надавали фінансову допомогу Збройним силам України цього року, зокрема, 31% роблять це постійно, 39% час від часу і 13% рідко, і лише 16% ніколи, Свідчать результати соціологічного дослідження “Проблеми соціальної згуртованості в Україні”, проведеного Rating Group 20-22 липня.

Нефінансову допомогу ЗСУ надавали 58% (зокрема, 15% роблять це постійно).

При цьому біженцям, переселенцям на людям з інвалідністю допомагали 70% (12% роблять це постійно).

В громадських слуханнях та підписаннях петицій брали цьогоріч участь 38% опитаних (4% роблять це постійно), стільки ж вирішували спільні проблеми у житті територіальної громади (5% постійно), брали участь у громадських акціях та мітингах 25% (2% постійно).

Суттєвої залежності у цих відповідях від макрорегіону України, віку, статку та типу поселення не спостерігається, але донатять ЗСУ дещо частіше забезпеченіші та молодші.

9% опитаних заявили, що є членами громадських організацій, а у 43% такі люди є в найближчому оточенні. Значно більше таких серед жителів заходу і центру країни, а також серед заможніших респондентів.

70% налагоджували зв’язки та об’єднувалися з іншими людьми для взаємопідтримки під час війни, а 48% відповіли, що ці зв’язки існують і зараз. Цей показник вищий на сході України та серед старших респондентів, і майже не залежить від статків та типу поселення.

64% відчувають єдність з іншими українцями (14% не відчувають), 53% - відсувають себе частиною місцевої громади (25% не відчувають), 48% переконані, що в українському суспільстві високий рівень солідарності та взаємодопомоги (19% так не вважають), а 45% вважають українське суспільство достатньо справедливим (23% - ні).

Суттєвої залежності у цих відповідях від макрорегіону України, віку, статку та типу поселення не спостерігається.

В ході дослідження методом САТІ було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

