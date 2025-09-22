В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Фото: ДСНС Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про 25 пошкоджених житлових будинках внаслідок російського обстрілу Запоріжжя в ніч на понеділок та підтвердив інформацію про трьох загиблих мирних жителів.

“Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким”, - написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, в Сумах окупанти дроновою атакою пошкодили підприємство, що виробляє хліб, школу та дитячий садочок. Одна людина дістала поранена. Також зафіксовано руйнування школи в Малотаранівці Донецької області.

Зеленський повідомив, що під ударами дронів уночі були сім областей. Загалом Україну атакували понад 140 безпілотників, частина з яких – “Шахеди”.

“Вже фактично починає роботу Генеральна Асамблея ООН: лідери збиратимуться в Нью-Йорку. І це вже вчетверте Росія супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною”, - наголосив глава держави.

Президент відзначив необхідність “реально сильного тиску” на РФ, нові спільні кроки “всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову”. “Європа, США, країни “сімки” та “двадцятки” – всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну – все це потрібно. Все це буде”, - переконаний Зеленський.