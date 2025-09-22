Інтерфакс-Україна
На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, у кількох районах виникли пожежі

На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік, у кількох районах виникли пожежі

Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі Київської області постраждав чоловік 1993 року народження, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За його даними, чоловік отримав сліпе осколкове поранення плеча, всю необхідну медичну допомогу йому надали в лікарні, госпіталізація не потрібна.

"Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки. У Фастівському районі - пожежа приватного будинку", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.

В Обухівському районі через збиття ворожої цілі уламки впали на багатоповерховий незаселений будинок. У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено транспортні засоби та ще один приватний будинок.

"На місці подій працюють оперативні служби. Вживаються всі необхідні заходи для ліквідації наслідків ворожої атаки на мирні населені пункти області", — зазначив Микола Калашник.

 

