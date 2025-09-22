Інтерфакс-Україна
Події
05:59 22.09.2025

У Сумах удари "шахедів" пошкодили промислові об’єкти та заклад освіти, є поранена людина - в.о. мера

1 хв читати

Вибухи, які чули мешканці Сум, були спричинені прольотами безпілотників-"шахедів", повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар у Телеграм.

За його словами, два удари прийшлися по промислових обʼєктах, ще один — по закладу освіти.

"На жаль, є одна поранена людина. Завтра о 9:00 буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", — зазначив А.Кобзар.

Внаслідок ударів у прилеглих багатоквартирних будинках повибивало вікна, балконні блоки та рами.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5036

Теги: #постраждалий #атака #суми

