18:56 21.09.2025

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 вересня, схвалив зміни до порядку ведення Державного земельного кадастру, що передбачає зміну деяких підходів до розгляду заяви про внесення відомостей (змін до них) та доданих до неї документів.

"Ухвалені зміни сприяють встановленню чітких правил взаємодії між державою та громадянами у сфері ведення Державного земельного кадастру, зокрема, процедури і дедлайни для представників бізнесу стануть більш передбачуваними. Крім того, очікується зменшення кількості затримок і витрат, оскільки з'явиться можливість виправити недоліки без подання "з нуля", - йдеться в повідомленні на сайті Мінекономіки в четвер.

Зокрема, постанова передбачає можливість прийняття до розгляду неповного пакета документів, реєстрацію заяви незалежно від того чи враховано заявником наявні помилки.

Також постановою дозволяється прийняття Державним кадастровим реєстратором рішень про залишення заяви без руху, та інформування заявника про виявлені недоліки, спосіб усунення недоліків.

Крім того, постанова передбачає впровадження процедури прийняття позитивних рішень про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру, а також визначення нових форм документів кадастру, які створюються під час розгляду поданих заяв.

Теги: #кабмін

