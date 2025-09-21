Інтерфакс-Україна
Події
16:57 21.09.2025

Велика Британія визнала Палестинську державу

Фото: Unsplash

Велика Британія визнала Палестинську державу, повідомив премʼєр країни Кір Стармер, передає BBC.

Як зазначив Стармер, щоб відродити рішення про дві держави, Велика Британія визнає палестинську державу.

"Сьогодні, щоб відродити надію на мир і рішення про створення двох держав, я чітко заявляю – як прем’єр-міністр цієї великої країни – що Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина", – йдеться у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах.

"З огляду на зростаючий жах на Близькому Сході, ми діємо, щоб зберегти можливість миру та рішення про створення двох держав…Це означає безпечний та надійний Ізраїль поряд із життєздатною палестинською державою – наразі у нас немає ні того, ні іншого", - сказав Стармер.

Стармер сказав, що зустрічався з британськими родинами заручників, яких утримує ХАМАС у Газі, і бачить "катування, які вони переносять щодня", а також біль, який глибоко вражає серця людей в Ізраїлі та Великій Британії.

Заручників необхідно негайно звільнити, каже Стармер, додаючи, що "ми продовжуватимемо боротьбу, щоб вони залишилися вдома".

"Наш заклик до справжнього рішення про створення двох держав є повною протилежністю ненависницькому баченню [ХАМАС]", – додав прем’єр.

"Це рішення не є винагородою для ХАМАСу", – сказав він, бо це означає, що ХАМАС не матиме майбутнього, не матиме жодної ролі в уряді та не матиме жодної ролі в безпеці.

Теги: #палестина #велика_британія

