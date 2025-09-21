Інтерфакс-Україна
13:41 21.09.2025

В Україні в найближчі дні опадів не очікується

В Україні 22 вересня очікується погода без опадів, вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У Києві 22 вересня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 вересня найвища температура вдень була 29,0° в 2017р., найнижча вночі -2,0° в 1881р.

23 вересня в Україні також без опадів. Вночі та вранці в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, на північному заході країни 19-24°.

У Києві 23 вересня без опадів. Вітер південно-західний. 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; вдень 23-25°.

