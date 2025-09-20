Інтерфакс-Україна
Події
20:47 20.09.2025

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

1 хв читати
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Керівник Офісу президента України Єрмак і державний секретар США Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів.

"Провів розмову з Державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку", - написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, вониобговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

Єрмак такоє подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.

"Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру", зазначив керівник ОП.

 

Теги: #єрмак #розмова #рубіо

