Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Керівник Офісу президента України Єрмак і державний секретар США Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів.

"Провів розмову з Державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо напередодні важливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів у Нью-Йорку", - написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, вониобговорили підготовку безпекових гарантій для України, а також розширення співпраці у військовій, оборонній та економічній сферах.

Єрмак такоє подякував американській стороні за послідовну й конструктивну підтримку, спрямовану на припинення російської війни проти України.

"Разом з Марко Рубіо відзначили важливість майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа як частини постійного діалогу двох лідерів, спрямованого на досягнення справедливого миру", зазначив керівник ОП.