Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську протиповітряну оборону попри вже наявні засоби захисту.

“Були все ж таки влучання. Дніпро, Павлоград, інші громади Дніпровщини були серед російських цілей. Ще треба зміцнювати нашу систему ППО. Це залежить багато в чому від партнерів. Хто має цю силу. Силу, яка має захищати життя. Варто її застосовувати”, - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент подякував захисникам неба, які знищили майже 580 дронів, серед яких була значна частина шахедів та 40 ракет.

“Знов був масований російський удар. Багато збиттів. Перехоплювачі дронів спрацювали сьогодні добре. Мобільні вогневі групи. Авіація. Наша F-16. Наша армійська авіація. Дякую всім вам”, - каже він.