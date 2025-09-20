Інтерфакс-Україна
10:56 20.09.2025

У Дніпрі фіксують численні пошкодження житла та інфраструктури внаслідок атаки РФ

Фото: ДСНС

Через масовану повітряну атаку ворога по Дніпру у різних районах міста є численні руйнування та пошкодження житлових будинків, освітніх закладів, пошкоджено будівлю депо електротранспорту, повідомив у суботу міський голова Дніпра Борис Філатов.

“Пошкоджено понад 22 будинки. Найбільші збитки у багатоповерхівці на правому березі. Її наразі обстежують спеціалісти… Водночас руйнувань зазнали 8 шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ… Виродки зачепили й будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі”, - написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що комунальники стануть до роботи, щойно це дозволять ДСНС та правоохоронці.

За словами Філатова, понівечено будівлю депо електротранспорту і декілька тролейбусів, є обриви контактної мережі, її відновлюють профільні фахівці.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що число постраждалих у Дніпрі внаслідок масованої повітряної атаки РФ на область збільшилось до 26 осіб, 14 з них перебувають у лікарні. Також повідомлялось про одного загиблого.

