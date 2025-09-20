Суми частково без електроенергії через ворожу атаку

У Сумах у суботу вранці лунали вибухи, згодом в місті частково зникло світло, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

“Ворог завдав удару по нежитлових будівлях у Ковпаківському районі Сум. Попередньо – без постраждалих. Є знеструмлення”, - написав він у Телеграмі.

За його словами, фахівці обстежують територію, з’ясовуються наслідки атаки.

Пізніше очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що були пошкоджені лінії електропередач та порушений рух тролейбусів.

“У Ковпаківському районі Сум зафіксовано удар по нежитлових спорудах. За попередніми даними, жертв та поранених немає. Пошкоджені лінії електропередач, тому частина мешканців Ковпаківського району – без електропостачання. Також змінено графік руху деяких тролейбусів”, - написав він у телеграм-каналі.