Складські приміщення та будівлі фермерського господарства пошкоджені на Одещині внаслідок атаки РФ

Фото: ДСНС Одещини

Нічна атака російських безпілотників призвела до пожеж і руйнувань господарчих споруд у Білгород-Дністровському районі, повідомив у суботу вранці очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

“Ворог вкотре атакував Білгород-Дністровський район ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівлі фермерського господарства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих”, - написав він у телеграм-каналі.

На місці працюють усі відповідні служби.