Інтерфакс-Україна
Події
07:42 20.09.2025

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/

Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ракетами та БпЛА по Дніпру та області, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак станом на 07:30 суботи у телеграм-каналі.

"Внаслідок ворожого терору, за попередніми даними, загинула одна людина. Співчуття рідним. Ще тринадцять постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий"", - написав Лисак у Телеграм.

"У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств. Підприємство побите і в Павлограді. Там також пожежа. По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок", - перелічив руйнування начальник ОВА.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріл

