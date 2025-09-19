Зеленський: Розраховуємо на швидке ухвалення 19 пакета санкцій

Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський привітав схвалення Європейською Комісією 19-го пакета санкцій проти РФ. Про це він написав у офіційному телеграм-каналі в п'ятницю.

"Вітаємо рух Європейського Союзу до ухвалення справді сильного 19-го пакета санкцій проти Росії. Він спрямований на основні рушії воєнної економіки: доходи від енергоносіїв, фінанси, високотехнологічні ресурси та військово-промислову базу. Це важливий крок, що посилить тиск на російську воєнну машину й забезпечить відчутний ефект", - зазначив Зеленський.

Президент також схвально відгукнувся про підготовку механізму використання доходів від заморожених російських активів на користь України.

"Дякуємо ЄС за лідерство та єдність. Розраховуємо на швидке ухвалення 19-го пакету й очікуємо, що інші партнери синхронізують і доповнять ці кроки. Постійний тиск необхідний, щоб змусити Росію до миру й притягнути її до відповідальності", - написав Зеленський у телеграм-каналі.