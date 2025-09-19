Інтерфакс-Україна
19:48 19.09.2025

Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

Українські сили захищають позиції навколо міста Куп'янськ Харківської області, також будуть нові діпстрайки у відповідь на дії РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"І Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія", - сказав він у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Президент зазначив, що продовжуються контрнаступальні дії на донецькому напрямку.

"Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", - додав Зеленський.

 

Теги: #фронт #ситуація #президент

