Інтерфакс-Україна
Події
18:43 19.09.2025

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

1 хв читати

Гастромаркет “Київ Їжа” відкриється біля ст. м. “Позняки” в столиці у кінці 2025 – на початку 2026 року, повідомив брокер об’єкту консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA).

“Київ Їжа” – це сучасний та модний гастропростір площею понад 8 тис. кв. м, в якому відкриються як відомі ресторани, так і нові фуд-формації. Ми плануємо зібрати під одним дахом автентичні авторські кухні різних країн, лавки з фермерськими продуктами, а також коктейль-бари та ресторани. За останні роки Київ став містом із розвиненою гастрономічною культурою і дуже високою конкуренцією між закладами. Але на лівому березі такий формат буде абсолютно новим і не матиме прямих конкурентів”, – цитується у пресрелізі генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

Концепція проєкту передбачає фреш-маркет, фуд-хол та ресторани українських та міжнародних мереж. Інфраструктура також включає паркінг. Оцінюється, що гастромаркет прийматиме до 25 тис. відвідувачів на день.

Зазначається, що на сьогодні будівельна готовність об’єкту становить 90%, частина орендарів готується до адаптаційних робіт.

Теги: #київ #позняки #гастромаркет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

09:16 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

08:55 19.09.2025
У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

08:07 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

02:00 19.09.2025
У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

01:36 19.09.2025
У Соломʼянському районі столиці впав та вибухнув безпілотник - мер

У Соломʼянському районі столиці впав та вибухнув безпілотник - мер

01:25 19.09.2025
В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

20:57 18.09.2025
Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

ВАЖЛИВЕ

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Каллас про 19-й пакет санкцій для РФ: Ми посилюємо тиск на РФ, доки вона не погодиться на справжній мир

Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій для РФ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

Адмінарешт не застосовується до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

Повітряний простір Естонії був порушений російськими військовими літаками – ЗМІ

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Майже 6 тис. осіб евакуйовано з прифронтових територій за тиждень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА