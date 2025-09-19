Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

Гастромаркет “Київ Їжа” відкриється біля ст. м. “Позняки” в столиці у кінці 2025 – на початку 2026 року, повідомив брокер об’єкту консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA).

“Київ Їжа” – це сучасний та модний гастропростір площею понад 8 тис. кв. м, в якому відкриються як відомі ресторани, так і нові фуд-формації. Ми плануємо зібрати під одним дахом автентичні авторські кухні різних країн, лавки з фермерськими продуктами, а також коктейль-бари та ресторани. За останні роки Київ став містом із розвиненою гастрономічною культурою і дуже високою конкуренцією між закладами. Але на лівому березі такий формат буде абсолютно новим і не матиме прямих конкурентів”, – цитується у пресрелізі генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

Концепція проєкту передбачає фреш-маркет, фуд-хол та ресторани українських та міжнародних мереж. Інфраструктура також включає паркінг. Оцінюється, що гастромаркет прийматиме до 25 тис. відвідувачів на день.

Зазначається, що на сьогодні будівельна готовність об’єкту становить 90%, частина орендарів готується до адаптаційних робіт.