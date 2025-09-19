МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Міністерство внутрішніх справ України впроваджує інноваційний підхід у розмінуванні, який дає змогу майже вдвічі скоротити час очищення територій, поєднує використання техніки та професіоналізм саперних підрозділів, повідомив у п'ятницю очільник відомства Ігор Клименко.

"Спершу машини механізованого розмінування створюють спеціальні проходи у вигляді прямокутників. Далі сапери вручну перевіряють очищені ділянки за допомогою широко рамкових металодетекторів. Це дає можливість виявляти навіть ті вибухонебезпечні предмети, які можуть залишитися поза увагою техніки", - написав міністр у Телеграмі.

Кліменко зазначив, що такий метод практично випробувався з травня по серпень у Київській області.

"Впродовж літа тестували цей метод на Київщині. Як результат – вдалося прискорити темп очищення території удвічі. За цей час розміновано майже 1 тис. 047 га, з них понад 420 га – за допомогою машин механізованого розмінування", - зазначив він.

За його словами, такий спосіб застосовується у зонах можливого високого мінного забруднення, оскільки у пріоритеті - безпека саперів і населення. Окрім пришвидшення, метод дає змогу суттєво економити ресурси, зокрема пальне, а також зменшити навантаження на особовий склад.