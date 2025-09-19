Інтерфакс-Україна
Події
12:59 19.09.2025

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

1 хв читати
МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Міністерство внутрішніх справ України впроваджує інноваційний підхід у розмінуванні, який дає змогу майже вдвічі скоротити час очищення територій, поєднує використання техніки та професіоналізм саперних підрозділів, повідомив у п'ятницю очільник відомства Ігор Клименко.

"Спершу машини механізованого розмінування створюють спеціальні проходи у вигляді прямокутників. Далі сапери вручну перевіряють очищені ділянки за допомогою широко рамкових металодетекторів. Це дає можливість виявляти навіть ті вибухонебезпечні предмети, які можуть залишитися поза увагою техніки", - написав міністр у Телеграмі.

Кліменко зазначив, що такий метод практично випробувався з травня по серпень у Київській області.

"Впродовж літа тестували цей метод на Київщині. Як результат – вдалося прискорити темп очищення території удвічі. За цей час розміновано майже 1 тис. 047 га, з них понад 420 га – за допомогою машин механізованого розмінування", - зазначив він.

За його словами, такий спосіб застосовується у зонах можливого високого мінного забруднення, оскільки у пріоритеті - безпека саперів і населення. Окрім пришвидшення, метод дає змогу суттєво економити ресурси, зокрема пальне, а також зменшити навантаження на особовий склад.

Теги: #клименко #мвс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 16.09.2025
МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

МВС: інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР – це фейк, жодних змін не відбулося

16:20 11.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

15:15 05.09.2025
Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

Перебування у полоні більше 2,5 тис українських військових підтверджено OSINT-методами - Добросердов

13:24 03.09.2025
Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

Заступником очільника МВС призначено офіцера з бойовим досвідом - полковника поліції Науменка

01:31 01.09.2025
Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

Ймовірного убивцю Парубія затримали у Хмельницькій області - МВС

19:50 25.08.2025
Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

Клименко та прем’єр-міністр Норвегії вшанували пам’ять жертв влучання російської ракети у Києві

17:36 22.08.2025
Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

17:36 21.08.2025
Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

16:11 20.08.2025
Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей

Глава МВС про Сумщину: посилюємо спроможності екстрених служб, аби швидко реагувати та рятувати людей

15:37 13.08.2025
Глава МВС повідомив про старт спеціальних навчань МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури

Глава МВС повідомив про старт спеціальних навчань МВС та Міненерго із захисту об’єктів енергетичної інфраструктури

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА