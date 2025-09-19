На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

В суботу, 20 вересня, в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 20 вересня була вдень була 30,4° в 2015р., найнижча вночі 0,0° в 1921р.

В неділю, 21 вересня, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 22-27°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.