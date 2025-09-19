Інтерфакс-Україна
Події
12:22 19.09.2025

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

1 хв читати
На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

В суботу, 20 вересня, в Україні без опадів, лише у східних та Сумській областях невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°; вдень 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 20 вересня була вдень була 30,4° в 2015р., найнижча вночі 0,0° в 1921р.

В неділю, 21 вересня, без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 22-27°.

В Києві у неділю без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 18.09.2025
Субота буде трохи теплішою за п'ятницю, дощі будуть невеликими та пройдуть лише на сході та заході України

Субота буде трохи теплішою за п'ятницю, дощі будуть невеликими та пройдуть лише на сході та заході України

13:10 17.09.2025
Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

15:31 16.09.2025
Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

Синоптики попереджають про сильні дощі з вітром в Україні у середу та четвер

12:39 16.09.2025
Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

15:01 14.09.2025
В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

В західних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с – Укргідрометцентр

13:02 14.09.2025
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

12:57 13.09.2025
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

14:48 10.09.2025
На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

13:19 09.09.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

12:00 07.09.2025
В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА