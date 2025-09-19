10:46 19.09.2025
74-річний чоловік, поранений внаслідок атаки окупантів FPV-дроном, помер - ОВА
Чоловік, який постраждав через атаку ворожим FPV-дроном у селі Приморське (Запорізька обл.), помер, повідомив глава обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
"На жаль, чоловік, постраждалий внаслідок атаки fpv- дроном на Приморське, помер", - написав він в телеграм-каналі у п’ятницю.
Раніше повідомлялося, що у Степногірській громаді Запорізької області 74-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російських окупантів FPV-дроном.