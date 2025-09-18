Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Воздвижівку Запорізької області зросла до чотирьох людей, серед них 50-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже чотири постраждалих – допомога медиків знадобилася і 50-річній жінці", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, росіяни у четвер скинули щонайменше три авіабомби на село Воздвижівка Запорізької області.