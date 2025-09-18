Інтерфакс-Україна
Події
21:39 18.09.2025

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

1 хв читати
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Воздвижівку Запорізької області зросла до чотирьох людей, серед них 50-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже чотири постраждалих – допомога медиків знадобилася і 50-річній жінці", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, росіяни у четвер скинули щонайменше три авіабомби на село Воздвижівка Запорізької області.

 

Теги: #постраждала #запорізька #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:03 18.09.2025
Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

19:46 18.09.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

13:50 18.09.2025
СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

12:41 18.09.2025
Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

07:20 18.09.2025
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області - Федоров

07:38 17.09.2025
Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

Три пожежі виникли у Кіровоградській області внаслідок нічної атаки російських БПЛА

07:26 17.09.2025
Одна людина отримала поранення внаслідок атаки fpv-дрона у Запорізькій області

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки fpv-дрона у Запорізькій області

03:35 17.09.2025
Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

Залізнична інфраструктура на Дніпровському напрямку зазнала пошкоджень внаслідок нічної атаки ворога - Укрзалізниця

22:04 16.09.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

07:30 16.09.2025
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Трамп і Стармер підписали угоду про інвестиції у сфері науки та технологій

"УЗ" відновила живлення на пошкодженій вчора РФ нічним обстрілом ділянці

Трамп заявив про намір повернути базу ВПС "Баграм" в Афганістані під контроль США

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА