21:39 18.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох
Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Воздвижівку Запорізької області зросла до чотирьох людей, серед них 50-річна жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Вже чотири постраждалих – допомога медиків знадобилася і 50-річній жінці", – зазначив Федоров.
Як повідомлялося, росіяни у четвер скинули щонайменше три авіабомби на село Воздвижівка Запорізької області.