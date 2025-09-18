Інтерфакс-Україна
20:30 18.09.2025

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде, під час якої, зокрема, обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку.

"Я окреслила пріоритети проєкту Держбюджету України на 2026 рік, це в першу чергу оборона держави та соціальна стабільність. Розповіла про наші підходи до балансування потреб оборони та інших видатків, а також вирішення проблеми дефіциту бюджету. Обговорили шляхи підтримки України з боку Світового банку у часи великих викликів", - написала вона в телеграмі.

За словами прем'єрки, Україна продовжує просувати реформи відповідно міжнародних зобов'язань.

"Україна продовжує просувати реформи відповідно до наших міжнародних зобов'язань, зокрема зміцнення антикорупційних інституцій. Ми також домовилися про продовження контактів для поглиблення співпраці. Вдячна команді Світового банку за постійну надійну підтримку України в ці складні часи повномасштабного вторгнення", - підсумувала Свириденко.

 

