17:09 18.09.2025

У Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад

У четвер, 18 вересня, у Харкові відбувся установчий форум Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ), в якому взяли участь представники понад 100 громад Донецької, Харківської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської та Київської областей.

“Це перша зустріч у такому форматі, і вона мала чітку мету - створити дієву платформу для спільних рішень. Харків - ініціатор створення цієї Асоціації. Ми добре розуміємо, що всі громади, розташовані поруч з лінією бойового зіткнення, стикаються з подібними викликами: безпековими, інфраструктурними, соціальними. Ми маємо спільний досвід і потребуємо спільного представлення - на національному та міжнародному рівнях”, - написав у телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, якого було обрано головою АПМГ.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, який брав участь у форумі, підтримав створення Асоціації.

“Форум ставить завдання об’єднати громади, виробити спільний голос, спільні підходи. Саме так ми зможемо ефективно співпрацювати разом - спільно з урядом, парламентом, міжнародними партнерами. Це правильний крок. А створення Асоціації прифронтових міст і громад, я впевнений, дозволить чітко артикулювати потреби та координувати наші з вами дії”, - сказав Кулеба.

Пріоритетами Асоціації прифронтових міст і громад є систематизація і масштабування практичного досвіду у питаннях допомоги постраждалим від обстрілів, діяльності екстрених служб, відновлення інфраструктури, безпечної роботи шкіл та дошкільних закладів, підтримки переселенців, а також створення умов для розвитку бізнесу, зокрема, сприятливого регуляторного середовища (пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені процедури адміністрування, відродження промислового потенціалу, розвиток співпраці з міжнародними партнерами).

“Я хочу, щоб усі розуміли: прифронтові території - це не спалена земля. Ми повинні зробити їх новими точками росту. І вони заслуговують на особливе ставлення з боку держави. Це не тільки фінансова підтримка, а й пільгове оподаткування, інвестиційні стимули, спрощені процедури адміністрування. Тут мають діяти пілотні програми розвитку, інноваційні підходи, партнерства з міжнародними організаціями”, - сказав Терехов.

