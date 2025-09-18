Інтерфакс-Україна
14:53 18.09.2025

У Києві відбувся фінальний захист бізнес-планів учасників програми REDpreneurUA

Учасники третьої хвилі програми REDpreneurUA  презентували свої бізнес-плани на фінальному захисті в Києві.

Як повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у четвер у Фейсбуці, фінальний етап став підсумком кількамісячної праці над розвитком, масштабуванням та підтримкою діючих малих і мікропідприємств із соціальним впливом з усієї України. 

Учасники програми  пройшли навчальну програму від School of ME, отримали наставницьку підтримку, відвідали практичні заняття, проведені провідними фахівцями.

“Фінальний захист підтвердив, що соціальне підприємництво в Україні не просто існує, а активно змінює життя та зміцнює громади,” - зазначили в УЧХ.

Програма REDpreneurUA реалізується Українським Червоним Хрестом у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом за підтримки фонду Neighbour in Need (Австрія).

 

