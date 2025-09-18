Інтерфакс-Україна
Події
14:02 18.09.2025

У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

1 хв читати
У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові 35-річного місцевого різноробочого, який за завданням спецслужб РФ відстежував координати розташування техніки та особового складу Сил оборони, по яких російські військові готували удари надважкими авіабомбами, fpv-дронами та артилерією.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, росіян найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Ізюмському напрямку.

Щоб зібрати розвіддані, підозрюваний намагався увійти в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту. При цьому він знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

"Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту", - зазначають у Службі безпеки України.

Фігуранта затримали на завершальному етапі спецоперації. У нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #харків #сбу #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 18.09.2025
СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

05:16 18.09.2025
Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

Правоохоронці затримали працівника ТЦК, причетного до кількох ДТП, постраждав інспектор

18:08 17.09.2025
Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

Українця, який запустив дрон над урядовими будинками в Польщі, депортують – ЗМІ

15:55 17.09.2025
У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

У Харкові 14-літній підліток за кермом родинної автівки скоїв ДТП, на його матір складено адмінпротокол

15:03 17.09.2025
Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

Підозрювана у закупівлі овочерізок для шкільних укриттів у Києві виїхала до Туреччини, її оголосять у розшук - прокуратура

14:38 17.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

СБУ та Нацполіція викрили шахраїв, що діяли під виглядом благодійного фонду

18:28 16.09.2025
Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

13:18 16.09.2025
Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

Окупанти вдарили дроном по навчальному закладу в центрі Харкова, постраждали 3 людей, пожежу локалізовано

10:06 16.09.2025
Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

09:33 16.09.2025
На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

ОСТАННЄ

Шмигаль про забезпечення 1000 дронів-перехоплювачів на добу: найближчим часом цей рівень буде реалізований

Закон про професійну освіту набув чинності

Трамп вимагає від ЄС неможливих санкцій проти РФ, щоб самому уникнути їх запровадження, вважають дипломати

Оборонно-промислові підприємства України та Польщі посилять співпрацю - Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Українська громадськість обурена ситуацією довкола книжки "Голоси BLM"

Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Підпал трави знищив одразу 18 російських офіцерів під окупованими Пологами

Повну енергоавтономність мають 53% медзакладів спроможної мережі, прифронтових територій та Києва

Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис українців за кордоном з початку місяця – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА