У Харкові затримали різноробочого, який планував коригування ворожих ударів

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові 35-річного місцевого різноробочого, який за завданням спецслужб РФ відстежував координати розташування техніки та особового складу Сил оборони, по яких російські військові готували удари надважкими авіабомбами, fpv-дронами та артилерією.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, росіян найбільше цікавили локації підрозділів 3-го армійського корпусу ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Ізюмському напрямку.

Щоб зібрати розвіддані, підозрюваний намагався увійти в довіру до українських воїнів, пропонуючи їм допомогу в організації побуту. При цьому він знімав на фото і відео місця значної концентрації особового складу та військової техніки ЗСУ, а також позначав їх на гугл-картах.

"Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його злочини та провели комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ на цьому напрямку фронту", - зазначають у Службі безпеки України.

Фігуранта затримали на завершальному етапі спецоперації. У нього вилучено смартфон із фото- та відеофайлами об’єктів ЗСУ, які він готував для відправки куратору.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.